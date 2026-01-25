Australian Open | la preparazione di Sinner verso il derby contro Darderi

Dopo una vittoria al terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara per gli ottavi di finale. L’italiano, campione in carica a Melbourne, affronterà Luciano Darderi in un derby che promette di essere equilibrato. La fase a eliminazione diretta rappresenta un passo importante nel percorso del giocatore verso le fasi finali del torneo.

Il giovane azzurro ha faticato nella notte contro l’americano Eliot Spizzirri, superando crisi di crampi e condizioni estreme di caldo, e ora ha spostato l’attenzione verso la preparazione per il prossimo match. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Questo tipo di allenamento è particolarmente utile per affondare il “feeling” con il campo in vista di una partita ad alta tensione come quella contro il connazionale, dove i dettagli tecnici possono fare la differenza.🔗 Leggi su Sportface.it

Agli Australian Open è tempo di derby: domani Sinner incontra DarderiDomani agli Australian Open si disputa un derby italiano tra Jannik Sinner e Dario Darderi.

Australian Open 2026, Sinner vola agli ottavi: ci sarà il derby con Darderi. Musetti avantiL'italiano Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, assicurandosi un posto nel prossimo turno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sinner, martedì l'esordio: l'allenamento della vigilia; Jannik Sinner, la ‘preparazione’ alla Trattoria Emilia (ed è una cabala): Spaghettini Berrettini e pesce al forno; Djokovic, il rito all'Australian Open: Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura; Jannik Sinner e il kit per allenare la mente: Ce l'ho a casa. Lo uso a seconda di come mi sento.

Sinner-Gaston agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partitaInizia la difesa del titolo agli Australian Open di Jannik Sinner. Campione nelle ultime due edizioni a Melbourne Park, l'azzurro esordirà contro il francese Hugo Gaston, n. 93 della classifica ... sport.sky.it

Colpo di Scena agli Australian Open 2026: Drammatica Interruzione della Partita Alcaraz-PaulUn malore tra il pubblico costringe a sospendere la partita tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul agli Australian Open 2026. notizie.it

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook