australian open junior il talento del tc fa festa

Al Australian Open Junior, Matteo Gribaldo, tennista del Tennis Club Pistoia, ottiene una vittoria importante in rimonta contro Rihards Neimanis, conclusa dopo oltre due ore di gioco. A soli 17 anni, il talento montecatinese si conferma tra i giovani promessi del tennis internazionale, attualmente al 29° posto nel ranking junior. Un inizio promettente per il suo percorso nel prestigioso torneo australiano.

Un successo in rimonta, dopo oltre due ore di partita. Si sono aperti nel migliore dei modi gli Australian Open Junior per Matteo Gribaldo: il diciassettenne montecatinese, in forza al Tennis Club Pistoia (attuale numero 29 del ranking junior, dopo aver occupato di recente anche la ventottesima piazza) ha infatti superato nelle scorse ore il lettone Rihards Neimanis per 6-7, 7-5, 6-1. Dopo aver mancato due set-point nel tie-break del primo set, Matteo ha annullato quattro match-point nel decimo gioco della seconda frazione, prima di dominare nel terzo parziale. Al secondo turno Gribaldo dovrà vedersela con il giapponese Ryo Tabata, uno dei favoriti della competizione, in una sfida che si terrà nella notte di domani (ora italiana, tenendo conto del fuso orario). 🔗 Leggi su Lanazione.it

