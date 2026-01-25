Australian Open derby Sinner-Darderi | i precedenti e dove vedere la gara

Lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana, si sfideranno Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open, proseguendo il cammino del tennis italiano nel torneo. In questa partita, i due giovani talenti si confrontano in un derby che rappresenta un momento importante per il nostro sport. Ecco i precedenti e le modalità per seguire l'incontro, in un contesto di crescita e consolidamento del tennis azzurro all’estero.

Il tennis italiano è più in forma che mai e ha iniziato l'anno alla grande: tre qualificati per gli ottavi di finale degli Australian Open con un azzurro sicuramente ai quarti di finale al termine della sfida-derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi (lunedì 26 gennaio dalle ore 8 orario italiano) nella speranza che anche Lorenzo Musetti possa superare l'ostacolo Fritz. Occhi puntati Come stanno gli azzurri. Nel dettaglio, il tabellone di Melbourne metterà di fronte il nostro numero uno con l'attuale numero 25 del ranking Atp, il 26enne con origini argentine. Se è vero che Sinner se l'è vista brutta al terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri per il troppo caldo e i crampi accusati nel corso della gara, Darderi ha superato in quattro set l'ostacolo russo Karen Khachanov centrando il primo ottavo Slam della sua carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open si svolgerà lunedì 26 gennaio, con orario ancora da confermare.

L'incontro tra Jannik Sinner e Duckworth agli Australian Open rappresenta una tappa importante del torneo.

