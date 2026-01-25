Domani, 26 gennaio, si svolgeranno gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con numerosi incontri di rilievo. Il programma prevede gli ultimi match di questa fase, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire i migliori tennisti in campo. Di seguito, orari, canali televisivi, ordine di gioco e la partecipazione degli atleti italiani in questa fase della competizione.

Anche il lunedì degli ottavi di finale degli Australian Open sarà particolarmente ricco di incontri di grande caratura: si completano gli ottavi di finale e, se possibile, il livello è almeno comparabile a una già notevolissima domenica. Il tutto con un sapore azzurro che è rilevante. Ci sarà il secondo derby stagionale (e secondo anche a Melbourne), quello tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Ma ci sarà anche Lorenzo Musetti chiamato a battere l’americano Taylor Fritz in una delle sfide più incerte della giornata. Ma anche Mensik-Djokovic e Shelton-Ruud hanno tantissimo da raccontare, per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, programma di domani (26 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Australian Open 2026, programma di domani (22 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoIl 22 gennaio, quinta giornata degli Australian Open 2026, vede il completamento del secondo turno nel singolare e l'inizio dei doppi.

Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoDomani, 20 gennaio, si concluderà il primo turno dei singolari e inizieranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato; Come mai Musetti e Darderi giocano mezz'ora prima nel Day-7? I motivi della scelta; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |….

Australian Open 2026, programma di domani (26 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoAnche il lunedì degli ottavi di finale degli Australian Open sarà particolarmente ricco di incontri di grande caratura: si completano gli ottavi di finale ... oasport.it

Australian Open Order of play Day 9, lunedì 26 gennaio: Sinner, Musetti, Darderi, Djokovic, Shelton, Fritz, Swiatek, tutte le partite in programmaTENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il day 9 dello Slam di Melbourne vedrà in campo tre italiani: Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. I primi due impegnati nel derby, non prima delle 8:00 ... eurosport.it

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook