Australian Open 2026 programma di domani 26 gennaio | orari tv ordine di gioco italiani in campo
Domani, 26 gennaio, si svolgeranno gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con numerosi incontri di rilievo. Il programma prevede gli ultimi match di questa fase, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire i migliori tennisti in campo. Di seguito, orari, canali televisivi, ordine di gioco e la partecipazione degli atleti italiani in questa fase della competizione.
Anche il lunedì degli ottavi di finale degli Australian Open sarà particolarmente ricco di incontri di grande caratura: si completano gli ottavi di finale e, se possibile, il livello è almeno comparabile a una già notevolissima domenica. Il tutto con un sapore azzurro che è rilevante. Ci sarà il secondo derby stagionale (e secondo anche a Melbourne), quello tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. Ma ci sarà anche Lorenzo Musetti chiamato a battere l’americano Taylor Fritz in una delle sfide più incerte della giornata. Ma anche Mensik-Djokovic e Shelton-Ruud hanno tantissimo da raccontare, per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Australian Open 2026, programma di domani (22 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoIl 22 gennaio, quinta giornata degli Australian Open 2026, vede il completamento del secondo turno nel singolare e l'inizio dei doppi.
Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoDomani, 20 gennaio, si concluderà il primo turno dei singolari e inizieranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026.
Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 24 gennaio · Tennis ATP e WTA; Musetti e Darderi alle 00.30: programma di sabato; Come mai Musetti e Darderi giocano mezz'ora prima nel Day-7? I motivi della scelta; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |….
Australian Open 2026, programma di domani (26 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoAnche il lunedì degli ottavi di finale degli Australian Open sarà particolarmente ricco di incontri di grande caratura: si completano gli ottavi di finale ... oasport.it
Australian Open Order of play Day 9, lunedì 26 gennaio: Sinner, Musetti, Darderi, Djokovic, Shelton, Fritz, Swiatek, tutte le partite in programmaTENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il day 9 dello Slam di Melbourne vedrà in campo tre italiani: Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. I primi due impegnati nel derby, non prima delle 8:00 ... eurosport.it
Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com
Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.