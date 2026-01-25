Aurispa Dfv vince il derby con Galatone con un netto 3-0
Nella terza giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca, Aurispa Dfv si impone con un risultato di 3-0 su Green Volley Galatone. L'incontro, disputato al Palazzetto dello Sport di Tricase, ha visto i padroni di casa consolidare la propria posizione in classifica grazie a una prestazione solida e senza esitazioni.
TRICASE - La 3a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca offre lo spettacolo del derby salentino tra Aurispa Dfv e Green Volley Galatone nella cornice del Palazzetto dello Sport di Tricase.Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Aurispa Dfv, sconfitta nel derby salentino: finisce 3 a 1 per il Galatone
Leggi anche: Green Volley inaugura il nuovo palazzetto con una vittoria su Aurispa Dfv
Argomenti discussi: Domenica va in scena il derby salentino tra Aurispa Dfv e Galatone; VOLLEY Serie A/3 Passo falso di Aurispa Dfv: Gioia del Colle vince in rimonta 3-1; Terni VOLLEY ACADEMY - AURISPA DFV LECCE; Riparte il campionato e Aurispa Dfv gioca il derby a Gioia del Colle.
| Tutte le immagini della gara di domenica contro la Joy Volley Gioia del Colle, che ringraziamo per il servizio fotografico #AurispaDfvLecce #GioiadelColle #volley #SerieA3 #Puglia #Lecce #Salento #Alessano #Tricase #insiemetuttoèpossibile - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.