Aurispa Dfv vince il derby con Galatone con un netto 3-0

Da lecceprima.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella terza giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca, Aurispa Dfv si impone con un risultato di 3-0 su Green Volley Galatone. L'incontro, disputato al Palazzetto dello Sport di Tricase, ha visto i padroni di casa consolidare la propria posizione in classifica grazie a una prestazione solida e senza esitazioni.

TRICASE - La 3a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca offre lo spettacolo del derby salentino tra Aurispa Dfv e Green Volley Galatone nella cornice del Palazzetto dello Sport di Tricase.Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

