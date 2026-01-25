Aumento dell' Isee per il bonus bollette 2026 delusione delle associazioni per un rialzo misero

L’aumento dell’ISEE per il bonus bollette 2026 ha suscitato delusione tra le associazioni dei consumatori, che giudicano il rialzo troppo contenuto rispetto all’inflazione. La soglia di accesso, adeguata ai prezzi al consumo, appare insufficiente per garantire un sostegno adeguato alle famiglie in difficoltà. Questa decisione evidenzia le crescenti preoccupazioni sulla reale efficacia delle misure di tutela sociale nel contesto attuale.

Sale la soglia Isee per ottenere il bonus bollette 2026. Dall’1 gennaio il tetto per accedere ai sostegni sociali sulle utenze destinato alle famiglie con redditi bassi è stato alzato, in forza dell’adeguamento triennale dei prezzi al consumo agli indici Istat applicato dall’Autorità Arera. Un aumento che allarga lievemente la platea di beneficiari, ma che per le associazioni non è sufficiente. L’innalzamento della soglia Isee Tra i primi atti del 2026, l’Autorità per la regolamentazione dell’Energia ha comunicato l’aggiornamento del valore di Isee per potere accedere ai bonus sociali, che passa così da 9. 🔗 Leggi su Virgilio.it

