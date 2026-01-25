Audero resta a piedi | il pullman della Cremonese se ne va e lascia negli spogliatoi il suo portiere

Il pullman della Cremonese è partito lasciando negli spogliatoi il portiere Audero. Questa situazione inattesa ha suscitato attenzione tra gli appassionati, evidenziando un episodio insolito nel contesto di una giornata di calcio. La decisione della squadra di partire senza il proprio numero uno rappresenta un dettaglio che si distingue nel panorama della partita, offrendo spunti di riflessione sulla gestione e sugli imprevisti in ambito sportivo.

Audero resta a. piedi. Nel senso letterale del termine. La Cremonese è infatti andata via dal Mapei Stadium lasciando a piedi il suo portiere. Tutto è successo perché l'estremo difensore italo-indonesiano s'è intrattenuto nella mixed-zone con alcuni giornalisti indonesiani. I reporter erano lì apposta per lui e per un altro calciatore, Jay Idzes del Sassuolo. Ma quella perdita di tempo è stata fatale perché il pullman dei grigriorossi è partito dallo stadio senza Audero. A quel punto il Sassuolo ha messo a disposizione un'auto per far rientrare il portiere a Cremona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

