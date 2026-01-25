attori erranti e la commedia di feydeau

Al Teatro Aurora di Fibbiana riprende la stagione teatrale 2025-2026 con

Torna ad aprirsi il sipario del Teatro Aurora di Fibbiana per un altro appuntamento con la stagione teatrale 2025-2026. Questo pomeriggio alle 16.15 sarà la compagnia Attori Erranti a portare in scena " La defunta madre di Madame ", commedia brillante di Georges Feydeau con adattamento e regia di Donatella Bellucci. L’opera teatrale, rappresentata per la prima volta il 15 novembre 1908 alla Comédie-Royale di Parigi, è incentrata su un equivoco madornale, da cui si dipanano poi tutte le varie gag. Lucien, di ritorno in ritardo dal ballo Quat’z’Arts, sveglia sua moglie Yvonne, che inizia a fare una scenata per il ritardo del marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Compagnia Attori Erranti vi aspetta al Teatro Aurora Piazza San Rocco Fibbiana - Montelupo (FI) Domenica 25 gennaio ore 16.45 Con la commedia brillante divertente “La Defunta Madre di Madame” Per info e prenotazioni Cell: 3338002148 Cell: 333570 facebook