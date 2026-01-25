Atletica Ntakarutimana e Battocletti vincono il Campaccio

Il 25 gennaio a San Giorgio su Legnano si è tenuta la 69ª edizione del Campaccio Cross Country. Tra gli atleti vincitori figurano Egide Ntakarutimana, atleta burundese, e Nadia Battocletti, rappresentante dell’Italia. La gara, valida come tradizionale appuntamento di corsa campestre, ha visto protagonisti atleti di livello internazionale, confermando l’importanza di questa competizione nel calendario sportivo di atletica.

Roma, 25 gen. (askanews) – Il burundese Egide Ntakarutimana e l’azzurra Nadia Battocletti hanno vinto la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, classica sulla di cross disputata a San Giorgio su Legnano. La gara maschile ha incoronato Ntakarutimana, solo al traguardo in 30:38, dopo un attacco che ha lasciato indietro l’ugandese Dolphine Chelimo, secondo in 30:45, ed il burundese Celestin Ndikumana, terzo in 30:45. Primo degli italiani e sesto assoluto, dopo una gara di grande coraggio, Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) con il crono di 31:06. La gara femminile ha incoronato Nadia Battocletti che ha iniziato ad impartire un ritmo decisamente più veloce al quale hanno provato a resistere Elvanie Nimbona, Emily Collinge e Francine Niyomukunzi, tutte con un ritardo di 10 secondi all’inizio del terzo giro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Ntakarutimana vince nel maschile. Battocletti al viaSegui la diretta del Campaccio 2026, una delle principali tappe dell’atletica internazionale.

Atletica, super domenica su Atletica Italiana TV: Battocletti guida il CampaccioLa stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane.

