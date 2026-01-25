Atletica due record del mondo a Boston | Kessler e Hoey infiammano il World Tour Lyles ko

A Boston si è disputata la prima tappa del World Indoor Tour, circuito internazionale di atletica al coperto di livello gold. Durante l’evento, Kessler e Hoey hanno stabilito due nuovi record del mondo, mentre Lyles ha concluso la gara con un risultato negativo. L’appuntamento ha confermato l’importanza di questa competizione per il panorama dell’atletica mondiale.

A Boston (USA) è andata in scena la prima tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. Ad animare la serata sono stati due record del mondo: lo statunitense Hobbs Kessler ha firmato il primato dei 2000 metri con il crono di 4:48.79, battendo il connazionale Grant Fisher (4:49.48) dopo un grande duello, battendo lo storico primato dell'etiope Kenenisa Bekele (4:49.99, datato 17 febbraio 2007); lo statunitense Josh Hoey è stato maiuscolo sugli 800 metri, correndo in 1:42.50 e migliorando di 17 centesimi il primato del danese Wilson Kipketer vecchio di 29 anni.

