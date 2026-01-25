Ater Frosinone riscossione crediti mediante ruolo | primo bilancio positivo

Il Commissario straordinario dell’Ater di Frosinone, Antonello Iannarilli, ha annunciato i primi risultati positivi nell’ambito della riscossione crediti tramite ruolo. Questa strategia si inserisce nel processo di ristrutturazione dell’Ente, contribuendo a migliorare la gestione finanziaria e a garantire una maggiore sostenibilità. I dati mostrano un primo bilancio incoraggiante, segnando un passo importante verso una gestione più efficace e trasparente.

Il Commissario Iannarilli annuncia l’avvio a pieno regime delle procedure, con quasi 600.000 euro già recuperati e oltre 160 utenti coinvolti Il Commissario straordinario dell’Ater di Frosinone, Antonello Iannarilli, ha evidenziato i primi risultati concreti dell’attività di riscossione mediante ruolo, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di ristrutturazione dell’Ente. “È fonte di soddisfazione vedere che le azioni messe in campo trovino riscontro tangibile nei numeri”, ha dichiarato. Grazie all’autorizzazione del MEF, le operazioni sono state affidate a un’Agenzia di Riscossione, con la creazione di un gruppo di lavoro interno dedicato alla ricostruzione completa delle posizioni debitorie degli oltre 6.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

