Atalanta un utente inglese sblocca l’accesso a uno dei cancelli dello stadio digitando 1907 – Il video

Un utente inglese ha sbloccato l'accesso a uno dei cancelli dello stadio dell’Atalanta di Bergamo digitando “1907”. Non si conosce se sia lo stesso responsabile della sicurezza del museo Louvre di Parigi, ma il video sta attirando l’attenzione sui social. La sua mossa semplice e discreta ha suscitato curiosità e discussioni tra appassionati e utenti online.

Non è chiaro se il gestore della sicurezza dello stadio di Bergamo, dell'Atalanta, sia lo stesso che ha seguito il museo Louvre a Parigi ma un inglese sta diventando virale, a modo suo, sui social. L'account stanley2110 su TikTok mostra come accedere alla struttura sportiva, nello specifico dal cancello autobus, ingresso 10, utilizzato dalle squadre, digitando il codice sicurezza. Quale sarà questo codice? Semplice, l'inglese sblocca l'accesso digitando 1907, ovvero l'anno di fondazione della squadra contenuto anche nel nome della società. Il video e la diffusione sui social. Le immagini stanno diventando virali, sia su X che su Reddit.

