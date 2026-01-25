L'Atalanta si impone 4-0 sul Parma nel match casalingo, consolidando il settimo posto in classifica. Una vittoria importante che rappresenta un passo avanti nella stagione dei bergamaschi, dimostrando solidità e determinazione. La partita si è svolta con un andamento controllato, permettendo alla squadra di ottenere tre punti fondamentali in vista delle prossime sfide di campionato.

Bergamo, 25 gennaio – Domenica perfetta per l’ Atalanta che ottiene una vittoria netta per 4-0 in casa contro il Parma, rendendo facile una partita che non avrebbe dovuto esserlo. Emiliani annichiliti dalla voglia di fare gol e vincerla dei nerazzurri, determinati a riscattarsi dopo il pari contro il Pisa e il capitombolo interno in Champions League contro l’Athletic Bilbao che ha prodotto una scarica di adrenalina e rabbia riversate nella prima mezz’ora di gioco. La Dea sale così a 35 punti e ora vede la scia delle posizioni europee: il settimo posto e’ blindatissimo con cinque punti di vantaggio sul Bologna, il Como, prossimo avversario in campionato domenica 1 febbraio al Sinigaglia, è a cinque punti di distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, quattro gol per il riscatto: Parma travolto e settimo posto blindato

Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida per il settimo postoMercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30 si affrontano Bologna e Atalanta nel match valido per la 19ª giornata di Serie A.

