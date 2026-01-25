Atalanta-Parma LE ULTIME | Dentro Troilo fuori Valeri e Pellegrino

Nell’attesa di Atalanta-Parma, si osservano alcune novità nelle scelte arbitrali e nelle formazioni. Dentro Troilo, mentre Valeri e Pellegrino sono esclusi. Per l’Atalanta, mister Carlos potrebbe optare per un’impostazione diversa, valutando alternative in vista della sfida. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di confermare le proprie strategie e obiettivi stagionali.

Per l'esame Atalanta, mister Carlos potrebbe presentare una tesi alternativa. L'allenatore spagnolo fino a qui ha dimostrato bene di sapersi adattare a tutte le situazioni, dovrà farlo anche al Gewiss Stadium contro un avversario assai diverso rispetto a quello incontrato all'andata e stoppato sull'1-1 grazie al primo gol (e ultimo) di Patrick Cutrone. A proposito, l'ex Como non è stato convocato perché ha una caviglia non del tutto a posto e, in ottica mercato, il Club non vuole rischiare dato che è in uscita. Al suo posto c'è il giovane Mikolajewski che in Primavera 1 sta facendo molto bene.🔗 Leggi su Parmatoday.it

