Atalanta-Parma 4-0 poker nerazzurro e segna anche Raspadori

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Parma nella 22ª giornata di campionato, consolidando la propria posizione in classifica con 35 punti. La squadra bergamasca ha mostrato un gioco efficace, con Raspadori che ha segnato anche in questa occasione. Il Parma, invece, si ferma a 23 punti, continuando a cercare miglioramenti in una stagione complessa.

(Adnkronos) – L'Atalanta si impone nettamente in casa 4-0 sul Parma oggi 25 gennaio nel match della 22esima giornata e ricomincia la sua corsa verso la zona europea salendo a 35 punti, mentre la formazione gialloblu resta ferma a 23. Per la squadra di Palladino primo tempo a buoni ritmi che si è chiuso con i nerazzurri avanti di due gol grazie al rigore trasformato da Scamacca e alla rete di De Roon. Il Parma dopo un buon avvio si spegne e fa fatica a proporsi in avanti. Nella ripresa arrivano anche i gol di Raspadori e Krstovic. Il primo pericolo lo portano i ducali al 6': sulla punizione dalla trequarti di Bernabé, stacca di testa Benedyczak, ma Carnesecchi si allunga e manda in angolo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Poker dell'Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di RaspadoriL'Atalanta torna alla vittoria con un risultato netto di 4-0 contro il Parma.

Atalanta, ufficiale l’acquisto di Raspadori: “100% nerazzurro”. Ha scelto il numero 18L’Atalanta ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Giacomo Raspadori, che ha scelto di indossare la maglia numero 18.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Atalanta-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Calcio Live News: Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, alle 18 Juventus-Napoli; Atalanta-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atalanta-Parma: probabili formazioni e statistiche.

Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e Krstovic ... sport.sky.it

Serie A, troppa Atalanta per il Parma: finisce 4-0 per i nerazzurriTutto facile per la squadra di Palladino, che domina il Parma con quattro reti. Vanno a segno Scamacca e De Roon nel primo tempo. Chiudono i conti Raspadori e Krstovic ... msn.com

SERIE A | In campo alle 15 Atalanta-Parma DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook