Atalanta-Parma 4-0 LE PAGELLE | Bernabé unica luce

Analisi delle prestazioni e valutazioni dei giocatori nell'incontro tra Atalanta e Parma, conclusosi con un risultato di 4-0. Le pagelle offrono un approfondimento sulla performance dei protagonisti, evidenziando le principali azioni e l'impatto di ciascun atleta nel corso della partita. In particolare, si evidenzia la prova di Bernabé, considerato l'unico elemento positivo in una sfida dominata dai padroni di casa.

Ecco le pagelle di Atalanta-Parma 4-0.Corvi 6 - Indovina l'angolo del rigore di Scamacca e tiene in vita il Parma quando alza sulla traversa il tiro di Raspadori. Ma si deve arrendere in occasione dei tre gol e fa di tutto per evitare il quarto opponendosi su Ahanor ma piegandosi sulla ribattuta.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Parma-Bologna 1-3 LE PAGELLE | Bernabé, unica luce Lecce-Parma 1-2 LE PAGELLE | Bernabé decisivo come PellegrinoAnalisi e valutazioni delle prestazioni dei giocatori nel match tra Lecce e Parma, conclusosi con il risultato di 1-2. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Atalanta-Parma 4-0, poker nerazzurro e segna anche Raspadori; Atalanta-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Calcio Live News: Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, in campo Juventus-Napoli (0-0); Atalanta-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripanteATALANTA Carnesecchi 7 - Le sue parate sono decisive. Evita subito lo svantaggio con un buon intervento su Benedyczak, poi nella ripresa annulla Pellegrino. tuttomercatoweb.com Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Parma 4-0: subito in gol Raspadori, segnano anche Scamacca, de Roon e Krstovic ... sport.sky.it L' #Atalanta si rialza subito: 4-0 al #Parma. Il #Bologna fa harakiri: clamorosa rimonta del #Genoa da 0-2 a 3-2 x.com 25-1-2026 serie A : ATALANTA - parma - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.