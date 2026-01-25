atalanta parma 4 0 la dea rifila un poker ai ducali

Nella 22ª giornata di Serie A, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria convincente contro il Parma, con il punteggio di 4-0. La partita si è svolta alla New Balance Arena di Bergamo, confermando il buon stato di forma della squadra nerazzurra. Un risultato che permette ai bergamaschi di consolidare la loro posizione in classifica, mentre i ducali dovranno riflettere sulle aree da migliorare.

Bergamo, 25 gennaio 2026 - L' Atalanta ha sconfitto con un risultato netto il Parma alla New Balance Arena, nel match valido per la 22^ giornata di Serie A. Nel primo pomeriggio di Bergamo un rigore di Gianluca Scamacca al quarto d'ora e i gol di Marten de Roon e Giacomo Raspadori, rispettivamente al minuto 24 e 73, hanno piegato la resistenza dei ducali. La squadra di Raffaele Palladino è stata abile ad indirizzare la sfida durante il primo tempo, grazie anche all'ottima prestazione di De Ketelaere e al cinismo nello sfruttare gli errorini degli ospiti. Questi tre punti portano la Dea a quota 35 in classifica, a +4 dal Bologna e momentaneamente a -4 dalla Juventus, che deve ancora giocare ed occupa il sesto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

