Atalanta avanti tutta | poker al Parma Folle rimonta del Genoa sul Bologna da 0-2 a 3-2

L'Atalanta ha conquistato una vittoria convincente contro il Parma, vincendo 4-0. Nel frattempo, a Genoa, la squadra ha completato una rimonta sorprendente passando da 0-2 a 3-2 contro il Bologna. Questi risultati evidenziano l'andamento delle partite di oggi, con l'Atalanta che si conferma in buona forma e il Genoa che ha saputo reagire con determinazione.

Atalanta-Parma 4-0 RETI: 15'pt rig. Scamacca, 24'pt De Roon; 28'st Raspadori, 47'st Krstovic. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5 (1'st Hien 6.5), Ahanor 7; Zappacosta 6, De Roon 7 (34'st Lookman 6), Ederson 6.5, Zalewski 6.5 (16'st Bernasconi 6); De Ketelaere 7 (27'st Pasalic 6), Scamacca 7 (16'st Krstovic 7), Raspadori 7.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Samardzic, Kolasinac, Maldini. Allenatore: Palladino 7. PARMA (3-4-2-1): Corvi 6; Circati 5 (1'st Valeri 6), Troilo 5.5, Valenti 5.5; Britschgi 5, Keita 5.

