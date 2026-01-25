Atalanta a valanga cala il poker e stende il Parma

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria casalinga per 4-0 contro il Parma, grazie alle reti di Scamacca, De Roon, Raspadori e Krstovic. La partita ha visto un dominio netto della squadra bergamasca, che ha consolidato la propria posizione in classifica. Un risultato che riflette il buon momento della formazione atalantina e la crescita di alcuni giocatori chiave.

AGI - L' Atalanta  ha battuto  4-0  in casa il  Parma  con le reti di  Scamacca  su rigore e  De Roon  nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di  Raspadori  e il poker di  Krstovic. La squadra di  Palladino  si riaffaccia così in piena  zona Europa  mentre i ducali restano invece nei bassifondi della classifica, a +6 dalla  zona retrocessione. L'Atalanta torna a vincere . L' Atalanta  torna così alla  vittoria  dopo due passaggi a vuoto e si porta al  settimo posto  in classifica a -5 dal  Como, in attesa dello  scontro diretto  di domenica. In settimana i  bergamaschi  affronteranno l' Union St-Gilloise  per chiudere la fase a gironi di  Champions League  e sperare ancora nella  qualificazione agli ottavi. 🔗 Leggi su Agi.it

