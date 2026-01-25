Atalanta a valanga cala il poker e stende il Parma

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria casalinga per 4-0 contro il Parma, grazie alle reti di Scamacca, De Roon, Raspadori e Krstovic. La partita ha visto un dominio netto della squadra bergamasca, che ha consolidato la propria posizione in classifica. Un risultato che riflette il buon momento della formazione atalantina e la crescita di alcuni giocatori chiave.

AGI - L' Atalanta ha battuto 4-0 in casa il Parma con le reti di Scamacca su rigore e De Roon nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di Raspadori e il poker di Krstovic. La squadra di Palladino si riaffaccia così in piena zona Europa mentre i ducali restano invece nei bassifondi della classifica, a +6 dalla zona retrocessione. L'Atalanta torna a vincere . L' Atalanta torna così alla vittoria dopo due passaggi a vuoto e si porta al settimo posto in classifica a -5 dal Como, in attesa dello scontro diretto di domenica. In settimana i bergamaschi affronteranno l' Union St-Gilloise per chiudere la fase a gironi di Champions League e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atalanta a valanga, cala il poker e stende il Parma L’Atalanta cala il poker e stende il ParmaL'Atalanta ha ottenuto una vittoria netta contro il Parma, con il risultato di 4-0. Leggi anche: Atalanta-Genoa 4-0, Palladino cala il poker e raggiunge la Juve ai quarti Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Atalanta a valanga, cala il poker e stende il ParmaAGI - L'Atalanta ha battuto 4-0 in casa il Parma con le reti di Scamacca su rigore e De Roon nel primo tempo, poi la prima rete in nerazzurro di Raspadori e il poker di Krstovic. La squadra di Palladi ... msn.com Coppa Italia: Atalanta a valanga, 4-0 a un Genoa in 10L'Atalanta raggiunge la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Palladino, al terzo successo di fila dopo Francoforte in Champions e la Fiorentina in campionato, con un gol nel ... ansa.it #SerieA, #Atalanta a valanga sul #Parma. Finisce 4-0 grazie alle reti di #Scamacca, #DeRoon, #Krstovic e la prima a Bergamo di #Raspadori. Il #Bologna va avanti 2-0 a #Marassi, poi il rosso a #Skorupski accende il #Genoa. #Malinovski, #Ekuban e #Messia x.com «Questa è abbondanza di qualità: se una squadra può scegliere se schierare uno tra Raspadori e Lookman (e per vederli insieme si può anche virare sul 4-2-3-1), significa aver lavorato e costruito ad altissimi livelli. » L’attacco dell’Atalanta si ritrova con diver - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.