L’asilo nido comunale “Colibrì” di Canavaccio ha appena inaugurato la sua nuova struttura, pronta ad accogliere i piccoli nel rispetto delle normative e degli standard di qualità. Con l’avvio delle attività dopo le festività, il centro rappresenta un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo un ambiente sicuro e accogliente pensato per il primo percorso di crescita dei bambini.

Dopo l’avvio delle attività con il ritorno in aula post-natalizio, il nuovo asilo nido comunale di Canavaccio sta per entrare a pieno regime ed è stato inaugurato ieri. Il “ Colibrì “ ha quattro ambienti interni attrezzati per esercizi di varia natura, più un ampio esterno, e per ora potrà ospitare fino a 12 alunni. Tali spazi sono stati ricavati nella già esistente scuola dell’infanzia, grazie a un accordo con l’ Istituto Volponi-Pascoli e a lavori di adeguamento realizzati con fondi comunali, in attesa che si concluda la costruzione della nuova ala, grazie a fondi Pnrr, che porterà la capienza a 30 iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asilo nido, il “Colibrì“ spicca il volo. Struttura da manuale a Canavaccio

Il “Colibrì“ ha spiccato il volo a CanavaccioIl nuovo asilo nido comunale di Canavaccio, denominato “Colibrì”, ha finalmente inaugurato le proprie attività dopo un breve ritardo causato dalla neve.

Valmadrera, apre il nuovo asilo nido da 44 posti: struttura innovativa con fondi PNRRA Valmadrera nasce un nuovo asilo nido comunale, realizzato grazie ai fondi PNRR.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Asilo nido, il Colibrì spicca il volo. Struttura da manuale a Canavaccio.

Asilo nido, il Colibrì spicca il volo. Struttura da manuale a CanavaccioIn una prima fase potrà ospitare dodici bambini. Qui si favorisce il pensiero divergente, dicono le insegnanti. Il sindaco Gambini: Abbiamo dato il via ai lavori della nuova ala. Urbino accoglie s ... ilrestodelcarlino.it

Il Colibrì ha spiccato il volo a CanavaccioCon un giorno di ritardo, a causa della neve, il nuovo asilo nido comunale di Canavaccio ha cominciato ieri le proprie attività. La scuola si chiamerà Colibrì e in questa prima configurazione potrà ... ilrestodelcarlino.it

“Siete degli irresponsabili pezzi di mer**”. Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, sui social ha criticato duramente quei genitori che mandano all’asilo nido i propri figli anche se ammalati con la febbre. Le parole di Giunta arrivano in seguito all’annullame x.com

Sono aperti gli open day per il Servizio Asilo Nido facebook