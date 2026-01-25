Ecco l’introduzione richiesta: Nella serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, su Rai1 è andato in onda The Voice Kids, offrendo intrattenimento a un pubblico di spettatori. La trasmissione ha riscosso un certo seguito, contribuendo alla programmazione della serata. I dati di ascolto forniranno ulteriori dettagli sull’affluenza e sulla risposta del pubblico.

Nella serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % e F.B.I. International.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Asterix & Obelix – Il regno di mezzo raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 24 Gennaio 2026

Ascolti tv sabato 24 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, La città idealeEcco gli ascolti tv di sabato 24 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi della serata.

Ascolti TV | Sabato 3 Gennaio 2026Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 è andato in onda TG1 con il servizio sull'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, attirando l'attenzione di una significativa percentuale di pubblico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CHI COSTRUISCE LA CASA DI CARTONE MIGLIORE VINCE 1000€!

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole; Ascolti tv, vince C'è Posta Per Te con il 27%: Stefano De Martino ed Emma ospiti speciali; Ascolti tv ieri sera sabato 17 gennaio, trionfa sempre Maria De Filippi; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 24 Gennaio, in prima serata.

Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, la sfida tra la Ruota e Affari TuoiChi ha vinto tra il programma C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5 e The Voice Kids proposto da Antonella Clerici su Rai1 ... fanpage.it

Ascolti tv del 24 gennaio, lo scontro tra C’è Posta per te e The Voice KidsCome ogni sabato la sfida è aperta tra le storie di C’è Posta per te con Maria De Filippi e le emozioni dei giovani talenti di The Voice Kids ... dilei.it

ascolti del sabato mattina: Riceboy Sleep - Riceboy Sleep (2009) - facebook.com facebook