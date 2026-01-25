Ascolti tv ieri sabato 24 gennaio chi ha vinto tra C' è Posta per Te The Voice Kids e In altre parole

I dati di ascolto di sabato 24 gennaio 2026 mostrano una sfida tra i programmi di prima serata, con Maria De Filippi e C'è Posta per Te che hanno affrontato The Voice Kids di Antonella Clerici. Analizziamo i risultati Auditel per capire quale show ha ottenuto le preferenze del pubblico in questa serata di confronto televisivo.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 24 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è C’è Posta per Te (Canale5) di Maria De Filippi a chiudere prima di The Voice Kids (Rai1) di Antonella Clerici e In altre parole (La7) di Massimo Gramellini. Giù dal podio Asterix & Obelix (Italia1), F.B.I. (Rai2), La Città Ideale (Rai3), Schindler’s List (Rete4), Accordi&Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

