articoli sportivi artigiani primi produttori

Forlì-Cesena si distingue tra le province italiane per le esportazioni di articoli sportivi negli Stati Uniti, rappresentando il 15,8% del totale nazionale. Questa regione, nota anche per la sua tradizione artigiana, si posiziona come uno dei principali produttori nel settore, contribuendo significativamente alle esportazioni italiane. La presenza di aziende artigiane di qualità sostiene la competitività del territorio e la sua posizione nel mercato internazionale.

Forlì-Cesena quasi record. Le province italiane con le maggiori esportazioni di articoli sportivi negli Usa sono Treviso con il 45,2% del totale, seguita da Forlì-Cesena (15,8%), Mantova (9,8%), Genova (5,5%), Rimini (4,8%), Milano (3,6%). Un dato che mette in luce la centralità dell’operato delle piccole imprese cesenati e forlivesi della Sport Economy. Lo segnala Confartigianato Cesena. Prodotti e servizi per le attività sportive, dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature complesse, sono infatti realizzati da oltre 25mila pmi in Italia, il 99,5% del totale delle aziende del settore. Le imprese artigiane sono il 45,5% di quelle della manifattura di prodotti per lo sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Esportazioni in crescita. Vanno forte barche, articoli sportivi, frutta e macchine agricoleLe esportazioni nella provincia di Forlì-Cesena hanno registrato una ripresa nel 2025, evidenziando un aumento nelle vendite di barche, articoli sportivi, frutta e macchine agricole.

