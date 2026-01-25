Ars et Labor la Medicina è di nuovo amarissima | la Curva fischia e contesta la squadra - VIDEO

L’Ars et Labor affronta una partita difficile, raccogliendo un solo punto in casa dopo una gara caratterizzata da continui inseguimenti. La squadra ha dovuto affrontare le contestazioni dei tifosi, con il Medicina Fossatone che ha mantenuto il vantaggio per gran parte dell’incontro. Un risultato che lascia molte riflessioni sulla prestazione e sulla gestione della gara, evidenziando le sfide di questa stagione.

Ars et Labor, per la Curva Ovest "la pazienza è finita": duro messaggio a squadra e societàArs et Labor, per la Curva Ovest, invita a riflettere sul momento attuale della squadra e della società, sottolineando che la pazienza ormai è esaurita.

Mezzolara supera il Santarcangelo e vola a +6 in vetta: Ars et Labor, pari con il MedicinaMezzolara 46, Ars et Labor 40, Medicina Fossatone 38, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 33; Sampierana 30, S.Agostino e Faenza 29, Sanpaimola 28, Russi, Castenaso e Comacchiese 27; Fratta ... altarimini.it

Domenica nel nostro Stadio contro il Medicina NEXT MATCH @medicina_fossatone Stadio “Paolo Mazza” domenica 25 gennaio h14:30 Biglietti in vendita! #arsetlaborferrara - facebook.com facebook