Un centinaio di persone si sono riunite per salutare il mosaico, ormai cresciuto e pronto a partire. L’artista ha osservato il suo lavoro con emozione, anche se questa volta non si è lasciato coinvolgere dalla commozione. La cerimonia si è svolta in modo sobrio e rispettoso, riflettendo il valore di un’opera che ha accompagnato la comunità nel corso degli anni.

Non si è commosso, come era accaduto il giorno prima in Comune, ma era emozionato e si è visto dall’inizio alla fine. Nicola Montalbini ieri pomeriggio ha salutato il ‘suo’ pavimento come se fosse un figlio, "è cresciuto e se ne va da un’altra parte", raccogliendo applausi e dimostrazioni di affetto dalle persone riunite a Porta Adriana, un centinaio. Sono arrivati alla spicciolata, con le espressioni un po’ tristi, e all’inizio non sapevano cosa fare, gironzolavano sul mosaico guardando le figure, scattando qualche foto. Una signora ha chiesto a Montalbini di farsi assieme un selfie. C’erano anche il sindaco Alessandro Barattoni, l’assessore Fabio Sbaraglia, il mosaicista Marco Santi del Gruppo mosaicisti Ravenna che ha collaborato alla realizzazione dell’opera, gli studenti dell’Accademia, Daniele Torcellini, direttore artistico della Biennale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrivederci al mosaico. Un centinaio a salutarlo. L’artista: "È cresciuto: se ne va"

