Arriva WhatsApp in abbonamento eviterà la pubblicità

A giugno, WhatsApp aveva annunciato l'introduzione di contenuti pubblicitari su Android tramite l'aggiornamento 2. Ora, l'app sta per lanciare un nuovo piano in abbonamento che eliminerà le pubblicità, offrendo un'esperienza più pulita agli utenti. Questa novità mira a migliorare la qualità del servizio, mantenendo le funzioni principali senza interruzioni pubblicitarie.

Quando lo scorso giugno era stato introdotto per la prima volta su Android un piano pubblicitario tramite l'aggiornamento 2.25.21.11, e lo stesso destino aveva avuto a luglio anche l'update per iOS, sembrava scontato che Meta stesse preparando il terreno per una versione a pagamento di WhatsApp in grado di permettere agli utenti di eliminare le inserzioni. La conferma pare arrivare dagli esperti di WaBetaInfo, i quali nella versione Beta per Android 2.26.3.9 hanno individuato l'esistenza di riferimenti a un piano di abbonamento facoltativo che dovrebbe consentire ai fruitori dell'app di messaggistica istantanea di rimuovere la pubblicità dalla sezione Aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

WhatsApp a pagamento, Meta testa l'abbonamento senza pubblicità in Europa: quanto costeràMeta sta testando un servizio di abbonamento a pagamento per WhatsApp in Europa, che permette agli utenti di usufruire della piattaforma senza pubblicità.

ChatGPT Go sbarca negli Stati Uniti. Nasce l'abbonamento low cost, ma spunta la pubblicitàOpenAI amplia la propria offerta negli Stati Uniti con il nuovo abbonamento ChatGPT Go, pensato per un pubblico in cerca di soluzioni più accessibili.

