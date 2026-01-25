Arrestati 83 latitanti in un anno | i risultati del progetto Wanted

Il progetto Wanted, promosso dalla direzione centrale anticrimine, ha portato all’arresto di 83 latitanti in un anno, contribuendo a rendere le strade più sicure. In totale, sono stati stimati circa 500 anni di reclusione evitati grazie alle operazioni svolte. Questi risultati evidenziano l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla fuga dai reati commessi.

