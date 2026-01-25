È stato installato alla scuola primaria Gianni Rodari un impianto dedicato alla sanificazione dell’aria e alla depurazione dell’acqua. Questo sistema mira a ridurre la circolazione di agenti contagiosi durante la stagione invernale, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e salubre per studenti e staff. L’intervento si inserisce nelle iniziative di tutela della salute promosse dall’istituto.

Un dispositivo per la depurazione dell’acqua e la sanificazione dell’aria è stato installato alla scuola primaria Gianni Rodari. E’ un impianto che eroga acqua pura e sicura e, al contempo, sanifica l’aria rendendo l’ambiente protetto e riducendo i rischi di eventuali contagi, come in questo periodo invernale, durante il quale si possono diffondere i virus influenzali. Lo strumento è della ditta Stei (Soluzioni e tecnologie per l’ecocompatibilità e inclusione) di San Marino, che promuove uno sviluppo sostenibile e responsabile attraverso il piano d’intervento denominato "L’acqua che insegna la sete". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aria sanificata alla scuola Rodari. L’impianto riduce i contagi invernali

