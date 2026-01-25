Arezzo Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Ravasio tre volte vicino al raddoppio! Gil salva su Chierico

Arezzo e Juventus Next Gen si affrontano nella 23ª giornata di Serie C 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Ravasio, che è stato vicino al raddoppio in più occasioni. Gil ha salvato su Chierico, mantenendo il risultato invariato. Di seguito, la cronaca, la sintesi e i dettagli del match.

di Marco Baridon Arezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2026, vincendo tutte e tre le partite del nuovo anno. Ora i bianconeri, reduci da un filotto di 8 risultati utili consecutivi, affrontano la capolista Arezzo in trasferta. Arezzo Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 51? Occasione Chierico – Righetti lavora un bel pallone a sinistra, poi scarica al limite per Chierico che calcia di prima intenzione a botta sicura ma trova l'opposizione col corpo di Gil.

