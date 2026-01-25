L’Arezzo ha conquistato una vittoria importante nel campionato di calcio, battendo per la prima volta la Juventus Next Gen al Comunale con il risultato di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Tavernelli nel primo tempo, segnando un risultato significativo per la squadra locale. La partita si è svolta il 25 gennaio 2026, rappresentando un passo importante nel cammino dell’Arezzo in questa stagione.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – L’Arezzo sfata l’ennesimo tabù e batte per la prima volta la Juventus Next Gen al Comunale. Basta un gol di Tavernelli nel primo tempo per piegare i bianconeri: un successo meritato per quanto espresso in campo che permette di rispondere al Ravenna e tornare subito a +7 sui romagnoli. Senza il sostegno della Curva Minghelli, che ha lasciato nel settore popolare degli striscioni eloquenti per motivare la protesta contro le squadre B, il Cavallino non ha vacillato, confermandosi cinico e chiudendo la terza partita di fila con la porta inviolata. In avvio, Bucchi conferma l'undici che aveva vinto e convinto a Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Juventus Next Gen 1-0, decide Tavernelli nel primo tempo

