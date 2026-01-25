Arezzo a pranzo con la Baby Juve Il tridente Patta-Rava-Tave per tenere a distanza il Ravenna

Arezzo si prepara a ricevere la Juve B nel match di metà giornata, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e proseguire la serie di vittorie. La squadra locale, senza il supporto della curva Minghelli, si concentra su un confronto importante per mantenere distanza dal Ravenna, che ha recentemente superato il Guidonia. Un incontro strategico per avvicinarsi alla promozione in Serie B e continuare il cammino avviato all’inizio del 2026.

Senza la spinta della curva Minghelli, coerente nella sua linea di ferma contrarietà alle squadre B in Lega Pro, ma con il mirino ben puntato sull’obiettivo della quarta vittoria consecutiva in questo avvio di 2026, l’ Arezzo attende la Juve B, all’ora di pranzo, per rafforzare il primato in classifica, proseguire nella cavalcata verso la B e rispondere al Ravenna, che al 101’ ha battuto il Guidonia tornando momentaneamente a -4. Al Comunale c’è da sfatare l’ultimo tabù contro i bianconeri dopo il blitz dell’andata, ovvero conquistare il primo successo casalingo. Gli amaranto vanno in cerca di conferme dopo la prova di forza di Pesaro, ma si annuncia una gara dall’alto coefficiente di difficoltà, come ha detto anche Bucchi nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Affrontiamo una squadra forte, che sa muovere bene la palla e aggredire gli spazi con tecnica e velocità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo a pranzo con la Baby Juve. Il tridente Patta-Rava-Tave per tenere a distanza il Ravenna L’Arezzo a Forlì, attacco al primato. Bucchi con il tridente Patta-Rava-Tave. Arena e Coppolaro possono debuttareA Forlì, l’Arezzo affronta la sfida contro la formazione biancorossa, cercando di consolidare il primato. Leggi anche: Mariavittoria Rava (Fondazione Rava): "Women for Haiti, aiutiamo nella cura del tumore al seno, portiamo l'eccellenza a chi non l'ha mai conosciuta" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: L'Arezzo all'ora di pranzo con la Giovane Signora ha fame di serie B: domani (12.30) c'è la Juventus Next Gen; L’ultimo tabù da sfatare all’ora di pranzo; Anpi Arezzo: l'evento che dà il via al tesseramento 2026; Serie C : l'Arezzo con il +7 ospita una Juventus in grande forma. L'Arezzo all'ora di pranzo con la Giovane Signora ha fame di serie B: domani (12.30) c'è la Juventus Next GenOcchi puntati oggi sul Ravenna che gioca. Poi riflettori sulla sfida con i bianconeri: a confronto le due rose più costose del campionato ... corrierediarezzo.it Arezzo, mezzogiorno di fuoco. Arriva la Juve Next ed è vietato fermarsiArezzo forza 4: obiettivo dodici punti. Perché se oggi a pranzo arrivasse un altro successo, gli amaranto coronerebbero un piccolo ciclo perfetto: quattro partite nel 2026, quattro vittorie. Un filott ... corrierediarezzo.it All you can eat, all day! Pranzo 16.90€ Cena 26.90€ D’asporto con lo sconto fino 30% 0575080536 Via Leone leoni 72 AREZZO Per chi ha bisogno di guardare menù ci contatti su whatsapp 3778535077 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.