Ardoino allo Stadium da tifoso Niente tribuna della proprietà per Tether

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha condiviso sui social le sue impressioni sulla serata di Juventus-Napoli all’Allianz Stadium, precisando che sarà presente come tifoso e non in tribuna della proprietà. Le sue parole sono arrivate prima del fischio d’inizio, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza e sulla modalità con cui intende vivere l’evento.

