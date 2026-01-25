Dopo un periodo difficile, il Real Madrid sembra aver ritrovato stabilità, grazie anche all’apporto di Arbeloa. In soli 12 giorni, il difensore ha contribuito a rimettere in sesto la squadra, puntando su principi fondamentali come difendere, correre e segnare. Marca analizza come questi elementi abbiano rappresentato l’ABC per il rilancio del club, sottolineando l’importanza di un approccio semplice ma efficace nel calcio.

Il Real Madrid sembrerebbe navigare finalmente in acque più calme. Che Arbeloa abbia trovato la chiave? Ne parla Marca. Il Real torna in carreggiata grazie ad Arbeloa: i dettagli. Scrive Marca Il Real Madrid, dopo la sua vittoria fondamentale contro il Villarreal, ha scoperto di non aver bisogno di alcun segreto per tornare ad essere riconoscibile. A volte, ciò che è più semplice è anche ciò che funziona meglio. Difendere, correre e segnare. O, detto in altre parole, l’Abc del calcio. Ad Arbeloa sono bastati 12 giorni alla guida di uno spogliatoio in frantumi per ridare ritmo alla squadra. Solo Dio ha impiegato meno tempo (sei giorni) per creare tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbeloa ha rimesso in piedi il Real in 12 giorni. Il segreto? Difendere, correre e segnare: l’Abc del calcio (Marca)

Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa: Marca: “vergogna”Il Real Madrid ha subito una pesante sconfitta per 3-2 contro l’Albacete in Coppa del Re, con gol decisivo negli ultimi minuti.

Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatoreIl Real Madrid ha ufficialmente comunicato l'esonero di Xabi Alonso come allenatore della squadra.

