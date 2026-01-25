Un agente di polizia di Rimini, rientrato a casa dopo il servizio, ha risposto a una richiesta di aiuto proveniente dal giardino. L’uomo ha scoperto un’anziana ferita e in difficoltà, rischiando di perdere la vita. La pronta intervento del poliziotto ha permesso di prestare soccorso e di evitare conseguenze gravi. Un episodio che sottolinea l’importanza dell’attenzione e della solidarietà nelle situazioni di emergenza.

Rimini, 25 gennaio 2026 – Era appena rientrato a casa, dopo aver finito il turno. Ma sceso dalla macchina un agente di polizia ha sentito gridare più volte: “Aiutatemi, aiutatemi.”. E il poliziotto, che abita proprio vicino alla Questura, non ci ha pensato sopra due volte. È risalito a bordo dell’auto e si è diretto verso il punto da dove arrivavano le urla. Fino a quando l’agente ha capito che le grida d’aiuto provenivano dal retro di una palazzina. Erano quelle di un’anziana: era a terra nel giardino, in gravi condizioni, e continuava a urlare. Il poliziotto si è precipitato a soccorrerla: ha scavalcato il cancello dell’abitazione e ha raggiunto la donna sul retro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana ferita in giardino, salvata dal poliziotto eroe. “Ha rischiato di morire”

Argomenti discussi: L’anziana ferita sta meglio: Ora vogliamo risposte.

L’anziana ferita sta meglio: Ora vogliamo risposteLa donna di 77 anni resta in gravi condizioni, ma i medici aprono a un recupero. Dopo il crollo la famiglia Colombi attende le perizie della Procura. . lanazione.it

VERBICARO, GRAVE INCIDENTE DOMESTICO: ANZIANA USTIONATA SU GRAN PARTE DEL CORPO Una donna di 92 anni resta gravemente ferita nella sua abitazione al piano terra: attivato l’elisoccorso, indagini in corso sulle cause dell’incendio https://w - facebook.com facebook

Donna anziana trovata ferita in un parcheggio a Pordenone, vicino a lei il cane morto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com