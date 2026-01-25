Antonioli | Svilar e Maignan fenomeni ma in Italia siamo ancora i numeri uno

Antonioli analizza la differenza tra Svilar e Maignan, due portieri di alto livello. Entrambi sono considerati tra i migliori nel loro ruolo, con caratteristiche complementari: il francese spicca per esperienza e leadership, mentre il giovane portiere italiano rappresenta un punto di riferimento solido. Nonostante l’equilibrio, in Italia si mantiene ancora una posizione di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Mile Svilar contro Mike Maignan. Roma-Milan è anche la sfida tra due dei portieri più forti della Serie A. “Due veri numeri uno per interpretazione del ruolo”, annuisce Francesco Antonioli, oggi preparatore nell’Italia Under 17. Da calciatore, Antonioli debuttò in Serie A tra i pali rossoneri, mentre difendendo la porta giallorossa vinse lo scudetto del 2001. Per un portiere c’è molta differenza tra giocare a Roma o a Milano? “Ovviamente sono entrambe squadre di vertice, ma nella Capitale i tifosi sono più emozionali: quando le cose vanno bene ti esaltano, ma al primo errore non ti perdonano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

