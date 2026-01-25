Antonio Ricci si faceva sanguinare il sangue per tornare a casa prima o non farsi interrogare Non vai in tv? Non esisti | così Francesco Salvi

Francesco Salvi, noto cantautore e attore italiano, ha reso celebre nel 1988 il tormentone “C’è da spostare una macchina”, un’espressione che ancora oggi ricorda. La sua carriera è caratterizzata da umorismo e spontaneità, come testimoniano anche le parole di Antonio Ricci, che sottolineano l’importanza di apparire in televisione per essere riconosciuti. Questo contesto riflette l’influenza duratura di Salvi nel panorama dello spettacolo italiano.

“C’è da spostare una macchina ” è stato un vero e proprio tormentone del cantautore e attore italiano Francesco Salvi, pubblicato nel 1988. Il ritornello ha fatto furore a quei tempi: “Quella macchina qua devi metterla la. Quella macchina la devi metterla qua, qua. Quella macchina qua devi metterla la. È un diesel! “. Nel suo curriculum ha la gavetta al “Derby” di Milano, la popolarità al “Drive In” e “MegaSalviShow”, quattro volte al Festival di Sanremo (1989 Esatto”, 1990 A, 1991 “Dammi 1 bacio” e 1993 “Statento”) e fiction, oltre che il cinema. Ben 38 anni dopo da “C’è da spostare una macchina”, molte cose sono cambiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

