Anna Rosati | Odissea dell' abbandono
Il 4 febbraio alle 18, nell'ambito di Art City Bologna 2026 e Artefiera, Anna Rosati presenta
Mercoledì 4 febbraio, alle ore 18, nell'ambito di Art City Bologna 2026 in occasione di Artefiera, Anna Rosati presenta Odissea dell’Abbandono, il suo progetto site specific, fotografico e installativo, con montaggio video di Agnese Mattanò, a cura di Azzurra Immediato, promosso da Parrocchia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Anna Rosati. Odissea dell'AbbandonoOdissea dell'Abbandono è il progetto site specific di Anna Rosati a Bologna nell'ambito di ART CITY e Arte Fiera 2026. itinerarinellarte.it
Anna Rosati – Archivio SentimentalePersonale dell’artista fotografa Anna Rosati, progetto site specific per la galleria Spazio Lavì!City di Bologna. Un viaggio nella memoria, un ‘Archivio Sentimentale’ da condividere e ricostruire con ... exibart.com
