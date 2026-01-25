A Anguillara, i genitori di Carlomagno sono stati trovati impiccati, segnando un tragico epilogo dopo l’omicidio di Federica Torzullo. Nei quindici giorni successivi, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno vissuto un periodo di profondo dolore, senza trovare una via d’uscita. Questa vicenda evidenzia la complessità delle emozioni di fronte a una perdita così grave e il peso di un lutto che ha portato a una drammatica conclusione.

Non erano indagati, ma travolti dalle colpe del figlio Claudio. Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno trascorso gli ultimi quindici giorni senza uscire di casa, senza parlare con nessuno, senza difendersi dai giudizi della gente. Per i due coniugi il tempo si è fermato quando il corpo della nuora Federica Torzullo è riaffiorato dalla terra dell'azienda di famiglia. Da lì in poi, ogni ora è diventata un peso, fino alla scelta di farla finita. Sono stati trovati impiccati nella loro villetta in via Tevere, alla periferia cittadina., Hanno deciso di farlo insieme. Come insieme avevano scelto il silenzio da quando la nuora era scomparsa e poi era stata ritrovata, uccisa brutalmente dal figlio Claudio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anguillara, trovati impiccati i genitori di Carlomagno: la vergogna e quei quindici giorni senza via d'uscita

