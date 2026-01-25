Nel caso di Anguillara, emergono accuse pesanti nei confronti di Claudio Carlomagno e dei suoi genitori, legate a pubbliche vergogne e commenti sui social. Il biglietto lasciato dai genitori evidenzia un passato di vendite immobiliari e un rapporto complesso con Claudio, descritto come una persona riservata. Questa vicenda mette in luce le tensioni familiari e le ripercussioni delle opinioni pubbliche sulla vita privata.

‘Non ci sono parole. Avevo venduto loro la villetta, trent’anni fa: Claudio Carlomagno era un tipo schivo, mentre Pasquale era sempre stato una persona onesta, pure troppo buona nella vita. Non era capace di dire di no, a chiunque, era sempre disponibile”. Lo racconta un vicino di casa della famiglia Carlomagno, dove nella loro casa di Anguillara Sabazia sono stati ritrovati morti Pasquale Carlomagno e la moglie, Maria Messenio, impiccati, forse suicidi. La donna, racconta ancora il vicino, ”era difficile vederla, era una poliziotta in un commissariato ai Parioli, “15 anni fa, e poi assessore, era raro incontrarla”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anguillara, impiccati per la vergogna: nel biglietto dei genitori di Claudio Carlomagno le accuse per la gogna social

Anguillara, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno. Biglietto d'addio all'altro figlioA Anguillara, sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, condannato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo.

Anguillara, trovati impiccati i genitori di Carlomagno: la vergogna e quei quindici giorni senza via d'uscitaA Anguillara, i genitori di Carlomagno sono stati trovati impiccati, segnando un tragico epilogo dopo l’omicidio di Federica Torzullo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Anguillara, Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo trovati impiccati nel giardino della loro casa; Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa di Anguillara; Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa; Femminicidio Anguillara, trovati morti genitori del marito di Federica Torzullo.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it

Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla ziaUccidendo la moglie Federica, Claudio ha annientato tutta la sua famiglia. Ieri Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori del 44enne finito in carcere con l’accusa di femminicidio ... ilgazzettino.it

Federica Torzullo: i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa ad Anguillara. Una tragedia senza fine. - facebook.com facebook

Anguillara, si sono impiccati i genitori di Carlomagno. Biglietto d'addio all'altro figlio x.com