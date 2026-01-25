L’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla tragedia di Anguillara, dove i genitori del suo assistito sono stati trovati impiccati. La nota sottolinea come la famiglia abbia affrontato con grande dolore gli eventi recenti, evidenziando il peso emotivo di questa difficile situazione.

In una nota l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, dopo il suicidio dei genitori del suo assistito, trovati ieri impiccati in casa. “Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. Le ragioni dietro a questo terribile gesto sono state spiegate in una lettera al loro altro figlio Davide, in merito alla quale occorre rispetto e privacy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Anguillara, il legale di Claudio Carlomagno: “I genitori non hanno sopportato la tragedia”

Anguillara, il legale di Carlomagno: "Genitori vittime, non hanno retto"Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio.

Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Anguillara, il legale di Carlomagno: Il litigio con la moglie nato per il figlio. Temeva fosse affidato a lei; Femminicidio ad Anguillara, l’avvocato di Carlo Magno: Il mio assistito è consapevole della gravità del crimine; Anguillara, il legale del marito di Federica Torzullo: Voleva consegnarsi, è stato arrestato prima; Federica Torzullo, l’avvocato di Claudio Carlomagno: Il litigio è nato per il figlio.

Anguillara, il legale di Claudio Carlomagno: I genitori non hanno sopportato la tragediaIn una nota l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, dopo il suicidio ... lapresse.it

Anguillara, il legale di Carlomagno: Genitori vittime, non hanno rettoL'uomo accusato del femminicio di Federica Torzullo è stato informato del suicidio dei genitori: Sorvegliato a vista ... ilgiornale.it

Studio Legale Rosa Di Caprio. . Cosa accadrà al figlio di 10 anni di Federica Torzullo #torzullo #federica #anguillara #minori #noallaviolenzasulledonne - facebook.com facebook

A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Sul posto sono x.com