Anguillara il legale di Carlomagno | Genitori vittime non hanno retto

Claudio Carlomagno ha appreso della tragica morte dei suoi genitori, avvenuta per suicidio. A comunicarlo è l’avvocato Andrea Miroli, legale dell’imputato nel caso del femminicidio di Federica Torzullo. La perdita dei genitori rappresenta un momento difficile e delicato, evidenziando la complessità di un episodio che ha scosso la comunità di Anguillara.

Claudio Carlomagno è stato informato della morte dei genitori. A renderlo noto è l'avvocato Andrea Miroli, difensore dell'uomo accusato del femminicidio di Federica Torzullo, dopo il suicidio dei genitori del suo assistito, trovati ieri impiccati in casa. "Il mio pensiero adesso va non solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre", si legge in una nota. "Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che i signori Carlomagno non sono riusciti tragicamente a sopportare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

