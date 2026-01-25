Anguillara dopo il doppio suicidio | Giorni di silenzio poi le sirene spiegate | è un dramma nel dramma

Ad Anguillara, recenti eventi hanno segnato profondamente la comunità: dopo il tragico femminicidio di Federica Torzullo, si sono verificati il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, colui che ha confessato il delitto. La sequenza di eventi ha suscitato un senso di sgomento e riflessione, evidenziando le conseguenze di tragedie personali e collettive che meritano attenzione e rispetto.

Prima il femminicidio di Federica Torzullo, poi il suicidio dei genitori dell’uomo che ha confessato, Claudio Carlomagno. Anguillara si stringe nel dolore.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lucia uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone, da poco aveva perso il marito: “Dramma inatteso” Dal primo febbraio nel Lazio le ricette mediche scadranno prima. D’Amato: “Per i pazienti sarà un dramma”Dal primo febbraio, nel Lazio, le ricette mediche avranno una validità più breve, aumentando le difficoltà per i pazienti nel rispettare le scadenze. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confesso; Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell'ultimo messaggio all'altro figlio: il dramma infinito di Anguillara; Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia; Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per... Anguillara dopo il doppio suicidio: Giorni di silenzio, poi sirene spiegate: un dramma nel drammaGenitori di Carlomagno morti suicidi, sui social della madre decine di messaggi di odio Decine i commenti d'odio lasciati nei social della madre di Carlomagno, alcuni dei quali cancellati nelle ultime ... youmedia.fanpage.it Femminicidio Anguillara, trovati impiccati i genitori di Claudio CarlomagnoROMA – Si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. I Carabinieri, a quanto si apprende dal ... dire.it Secondo quanto si apprende, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta impiccati. La donna era assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara e si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figl - facebook.com facebook Il #femminicidio di #Anguillara. Sotto shock il piccolo centro alle porte di Roma dopo che i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si sono tolti la vita. Al #GR1 le testimonianze di alcuni cittadini raccolte dall'inviata @ElenaBaiocco. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.