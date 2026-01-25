Durante l’Angelus del 25 gennaio 2026, Papa Leone XIV sottolinea come il Vangelo richieda di affidarsi con fiducia, anche quando comporta del rischio. Egli invita i fedeli a portare avanti con coraggio l’annuncio evangelico, confidando nella presenza di Dio. Un richiamo alla fiducia come elemento fondamentale nel cammino di fede, affinché l’essere cristiani si traduca in azioni autentiche e sincere.

Papa Leone XIV all'Angelus domenicale si sofferma sul coraggio di portare l'annuncio evangelico e afferma che "il Vangelo di chiede il rischio della fiducia". Anche oggi, 25 gennaio, si è svolta la consueta recita dell'Angelus domenicale di papa Leone XIV affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico. Partendo dal Vangelo del giorno, il pontefice ha fatto riferimento all'inizio della predicazione di Gesù e alla chiamata degli apostoli. Il Signore comincia a predicare dopo che Giovanni Battista è stato arrestato, in un momento che poteva sembrare non favorevole. Ma porta l'annuncio che il Regno dei Cieli è vicino.

© Lalucedimaria.it - Angelus 25 gennaio 2026, Papa Leone XIV: “Il Vangelo ci chiede il rischio della fiducia”

