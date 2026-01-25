Ancora Battocletti | cade ma vince il Campaccio per il secondo anno di fila

L’atleta trentina Battocletti si conferma vincitrice del Campaccio per il secondo anno consecutivo, nonostante condizioni di gara difficili caratterizzate da pioggia e fango. Durante la corsa, una scivolata non le impedisce di mantenere la prima posizione, con un tempo di 21’10”. Al secondo posto si piazza Francine Niyomukunzi, atleta burundese. La competizione dimostra ancora una volta la tenacia e la determinazione dei protagonisti.

Vince ancora Nadia Battocletti. La mezzofondista azzurra ha vinto per il secondo anno consecutivo il `Campaccio´, famoso e classico cross internazionale giunto alla 69esima edizione svoltosi oggi a San Giorgio su Legnano (Milano). L'atleta trentina dopo 6 chilometri ha vinto in 21'10'' malgrado una caduta poco prima di metà gara. Alle sue spalle, lontane le avversarie a partire dalla burundese Francine Niyomukunzi, che l'aveva battuta due anni fa, giunta con un ritardo di 22". "È sempre bello correre e vincere al Campaccio ed era da un po' di tempo che non cadevo in gara, mi sembrava quasi di essere tornata bambina, ma con il fango può succedere", ha detto Battocletti, portacolori delle Fiamme Azzurre, argento nei 10000 ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e vincitrice di due medaglie ai Mondiali di Tokyo 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

