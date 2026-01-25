Anche villa Naldi può andare a nozze

Villa Naldi, situata sulla prima collina di Cesena, è ora ufficialmente autorizzata come sede per matrimoni civili e unioni civili. La sua posizione e l’ambiente tranquillo offrono un’atmosfera ideale per celebrare momenti importanti, integrandosi nel territorio come Ufficio Distaccato di Stato Civile. Una scelta versatile per chi desidera un rito civile in un contesto accogliente e riservato.

I matrimoni civili e le unioni civili a Cesena avranno presto una nuova cornice suggestiva: Villa Naldi, sulla prima collina cesenate, entra ufficialmente nell'elenco delle sedi autorizzate alla celebrazione dei riti civili come Ufficio Distaccato di Stato Civile. Ad oggi infatti in città la cerimonia può essere celebrata in diverse location suggestive e ricche di storia: dal palazzo comunale, con la sua elegante Sala degli Specchi, alla Rocca Malatestiana, dalla suggestiva Villa Silvia Carducci, immersa nel verde delle colline di Lizzano, alla storica Biblioteca Malatestiana, con la sua intima Sala Lignea.

