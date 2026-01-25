Amministrative 2026 il Pd smentisce accordi su Firetto | Nessuna trattativa in corso

Il Partito Democratico della provincia di Agrigento ha chiarito di non essere coinvolto in trattative o accordi con Lillo Firetto in vista delle elezioni amministrative del 2026. La comunicazione mira a sfatare voci e a fornire un'informazione trasparente riguardo alle dinamiche politiche locali, confermando l’assenza di negoziati in corso e mantenendo un atteggiamento di chiarezza e sobrietà nel confronto elettorale.

Niente accordi tra Pd e Lillo Firetto. Il Partito democratico della provincia di Agrigento interviene per fare chiarezza in vista delle prossime elezioni amministrative. A prendere posizione è il segretario provinciale Francesco Cacciatore che con parole nette respinge ogni ipotesi di trattative sulla candidatura di Firetto per le elezioni di primavera. Cacciatore esclude in modo “totale e categorico” che vi sia stata, o che sia in corso, qualsiasi interlocuzione del Partito democratico su questa eventualità chiarendo di non aver mai promosso, autorizzato o avallato contatti di questo tipo. Una posizione che, sottolinea, nasce anche dalle costanti interlocuzioni politiche intrattenute con la deputazione del Pd della provincia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

