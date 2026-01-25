Ameglia accende le nuove luci Intervento per la sicurezza nelle zone più frequentate

Ameglia prosegue il suo piano di miglioramento della sicurezza, con l’installazione di nuove luci nelle zone più frequentate e interventi di manutenzione del verde. L’amministrazione comunale si impegna a garantire un ambiente più sicuro e curato, intervenendo in modo mirato sulle aree pubbliche per favorire la tutela dei cittadini e la vivibilità del territorio.

Nuove luci a Ameglia e interventi di manutenzione e potatura del verde. L'amministrazione comunale sta proseguendo il piano di miglioramento della sicurezza stradale attraverso una serie di interventi mirati che interessano diverse aree del territorio. Si parte dall'installazione di 14 nuovi punti luce tra le vie Persio e Pisanello, nel tratto che collega la strada statale al Cafaggio, nella frazione di Bocca di Magra. Si tratta di un'area particolarmente frequentata, che necessitava di un significativo incremento della visibilità nelle ore notturne. I nuovi corpi illuminanti a tecnologia Led contribuiscono a migliorare la sicurezza dei cittadini e l'efficienza energetica del territorio.

