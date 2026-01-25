Ambra Angiolini innamorata Campello e Morata novità sul divorzio Andrea Delogu a Sanremo

Nel weekend si susseguono diverse notizie di cronaca e spettacolo. Ambra Angiolini sembra aver ritrovato il sorriso con il suo compagno, mentre Alice Campello e Alvaro Morata si preparano a ufficializzare il divorzio. Bova e Morales sono alle fasi finali delle pratiche legali, e Andrea Delogu si prepara a partecipare a Sanremo. Un quadro variegato di eventi che coinvolge personaggi noti e momenti significativi nel mondo dello spettacolo.

Weekend tempo di gossip. C'è chi è tornata a sorridere al fianco di un uomo (Ambra Angiolini), chi avrebbe avviato le pratiche di divorzio (Alice Campello e Alvaro Morata), chi è alle firme legali (Bova - Morales) e chi, invece, punta dritto a Sanremo (Andrea Delogu). Ambra Angiolini e Pico Cibelli paparazzati insieme. È bastata una foto per scatenare l'ultimo pettegolezzo su Ambra Angiolini. Ma, del resto, la foto è di quelle che fanno inevitabilmente parlare. Già, perché l'attrice si è presentata all'evento di Emporio Armani a Milano per la presentazione delle nuove divise dell'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina mano nella mano con Pico Cibelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

