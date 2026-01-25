Amadeus inaugura la stagione di prosa a Lecco | il genio di Mozart e l’ombra della mediocrità

Da leccotoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opera “Amadeus” apre la stagione di prosa a Lecco, portando sul palco il racconto della vita di Mozart e il confronto con il suo rivale Salieri. La rappresentazione invita a riflettere sui temi della genialità, dell’invidia e delle ambizioni artistiche, offrendo uno sguardo intenso e sobrio su un capitolo importante della storia musicale. Un appuntamento che stimola il pubblico a una lettura approfondita delle dinamiche creative e umane.

“Mediocri di tutto il mondo – ora e sempre – vi assolvo tutti. Amen”. Con queste parole Salieri, rivolgendosi direttamente alla platea, chiude la rappresentazione di Amadeus. Una battuta che non si limita a congedare lo spettacolo, ma lascia negli spettatori un disagio sottile e persistente.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Amadeus, recensione: talento vs. mediocrità per una versione punk di Mozart

Leggi anche: Amadeus: il teaser della nuova serie Sky Original sul genio di Mozart

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Piacenza: venerdì 23 e domenica 25 gennaio per la stagione d’opera 2025/2026 del teatro municipale DON GIOVANNI DI WOLFGANG AMADEUS MOZART in un nuovo allestimento; Lecco, Teatro della Società: Amadeus per il debutto; Il Don Giovanni di Mozart pronto al debutto al Teatro Filarmonico; Teatro Comunale: un Idomeneo metafisico inaugura la stagione.

amadeus inaugura la stagioneL'Idomeneo di Mozart inaugura la stagione del Comunale di Bologna: il mito classico in un caleidoscopio di immaginiUn caleidoscopio che altera, deforma, trasforma ogni immagine, come avviene nei progetti pittorici metafisici. «Ho deciso di avvicinarmi al mito di Idomeneo provando a immaginare ... ilmessaggero.it

amadeus inaugura la stagioneIdomeneo, quel capolavoro del giovane Mozart che guarda al futuroIl 24 gennaio l’opera composta a 24 anni dal genio di Salisburgo inaugura la stagione del Teatro Comunale di Bologna. Sul podio Roberto Abbado ... famigliacristiana.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.