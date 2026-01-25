Amadeus inaugura la stagione di prosa a Lecco | il genio di Mozart e l’ombra della mediocrità

L’opera “Amadeus” apre la stagione di prosa a Lecco, portando sul palco il racconto della vita di Mozart e il confronto con il suo rivale Salieri. La rappresentazione invita a riflettere sui temi della genialità, dell’invidia e delle ambizioni artistiche, offrendo uno sguardo intenso e sobrio su un capitolo importante della storia musicale. Un appuntamento che stimola il pubblico a una lettura approfondita delle dinamiche creative e umane.

"Mediocri di tutto il mondo – ora e sempre – vi assolvo tutti. Amen". Con queste parole Salieri, rivolgendosi direttamente alla platea, chiude la rappresentazione di Amadeus. Una battuta che non si limita a congedare lo spettacolo, ma lascia negli spettatori un disagio sottile e persistente.

