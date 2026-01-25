Durante la seduta del Consiglio comunale di San Giovanni di giovedì scorso, è stato affrontato nuovamente il progetto di recupero dell’ex cinema teatro Bucci. Vadi ha sottolineato che gli utili derivanti saranno destinati all’allestimento del foyer, contribuendo alla riqualificazione della struttura. La discussione si inserisce in un percorso volto a valorizzare un patrimonio culturale della città, con attenzione alle risorse disponibili e alle potenzialità di riuso.

Giovedì scorso, durante la seduta del Consiglio comunale di San Giovanni, è tornato al centro del dibattito il percorso di recupero dell’ex cinema teatro Bucci. Stella Scarnicci, esponente dei civici, ha presentato un’interrogazione con l’obiettivo di fare chiarezza sull’integrazione di risorse regionali pari a circa 800 mila euro e sulle possibili ricadute delle recenti modifiche progettuali sui tempi di consegna dell’opera. Al centro dell’intervento, innanzitutto, l’origine dei nuovi finanziamenti. La consigliera ha chiesto da cosa derivi la necessità di questo ulteriore stanziamento e se sia collegato a una nuova scelta progettuale rispetto a quanto precedentemente approvato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altri soldi per il teatro Bucci. Vadi: "Utili per allestire il foyer"

"Antigone il sogno della farfalla": doppio appuntamento al Foyer del Teatro Francesco CileaL’associazione arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – APS presenta

Leggi anche: Il paradosso dell’ex Ilva: i soldi ci sono ma non si possono investire. Il governatore ligure Bucci ai lavoratori: «Notizie poco buone da Roma»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Falcognana avrà una nuova area verde attrezzata. Arrivato il finanziamento per un progetto del 2017; Migranti, Conte: Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzione; Altri soldi per il teatro Bucci. Vadi: Utili per allestire il foyer; Mose, ci sono i soldi per il 2026: ottenuti altri 10 milioni. Per il futuro si dovrà discutere.

Mose, ci sono i soldi per il 2026: ottenuti altri 10 milioni. Per il futuro si dovrà discutereVENEZIA - L'Autorità per la laguna ha ottenuto i fondi in più richiesti per il 2026: 10 milioni che sono stati inseriti nella manovra di bilancio e si vanno ad aggiungere ai ... ilgazzettino.it

Migranti, Conte: Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzioneIl governo continua a buttare soldi in Albania, mentre qui si taglia su sanità, ... msn.com

E se per una volta il tema “soldi” diventasse materiale da teatro facebook

Soldi per Estate ragazzi, teatro e giovani: parte l’anno della Fondazione Crt x.com